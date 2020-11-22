مصدر أمني يكذب ادعاءات الإخوان وينفي انتشار «كورونا» بين نزلاء السجون

نفى مصدر أمني ما جرى تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بشأن الإدعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون.



وأكد المصدر أن ما جرى تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة.. ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة، مشيرًا إلى أنه بتاريخ 10/3/2020 جرى تعليق الزيارة بجميع السجون والليمانات التابعة لقطاع السجون، حرصاً على الصحة العامة للنزلاء، ووفقاً لقانون تنظيم السجون، وجرت إعادة استئناف الزيارات بتارخ 22/8/2020 مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والصحية.



كما أكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية، التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب؛ لتأليب الرأي العام في محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية داخل السجون.



وشدد على أن قطاع السجون يقدم الرعاية الصحية لجميع النزلاء، ويراعي التدابير الوقائية داخل السجون.