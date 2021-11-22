سيدات سلة الأهلي» يفوز على مصر للتأمين في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على حساب فريق مصر للتأمين، في ذهاب نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط.

انطلقت المباراة في الثامنة والنصف مساء أمس ، على صالة د.حسن مصطفى، وقدم خلالها فريق سيدات سلة الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 95-74، بينما تغلب فريق ١٨ سنة المرتبط على مصر التأمين بنتيجة 62/76.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط، على حساب الزمالك، حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 96-68، وفي لقاء الإياب فاز بنتيجة 86-33، بينما تغلب فريق 18 سنة المرتبط في مباراة الذهاب على الزمالك بنتيجة 62-23، وفي لقاء الإياب تفوق «ناشئات الأهلي» بنتيجة 73-26. وتغيب عن البطولة ثريا محمد، لاعبة فريق سيدات سلة الأهلي، بعد تعرضها للإصابة بقطع بالرباط الصليبي يبعدها عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ويلتقي «سيدات سلة الأهلي» فريق مصر للتأمين في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي بطولة دوري المرتبط.