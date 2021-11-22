 سيدات سلة الأهلي» يفوز على مصر للتأمين في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط - بوابة الشروق
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سيدات سلة الأهلي» يفوز على مصر للتأمين في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط

علي البحيري
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:27 ص

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على حساب فريق مصر للتأمين، في ذهاب نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط.

انطلقت المباراة في الثامنة والنصف مساء أمس ، على صالة د.حسن مصطفى، وقدم خلالها فريق سيدات سلة الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 95-74، بينما تغلب فريق ١٨ سنة المرتبط على مصر التأمين بنتيجة 62/76.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط، على حساب الزمالك، حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 96-68، وفي لقاء الإياب فاز بنتيجة 86-33، بينما تغلب فريق 18 سنة المرتبط في مباراة الذهاب على الزمالك بنتيجة 62-23، وفي لقاء الإياب تفوق «ناشئات الأهلي» بنتيجة 73-26. وتغيب عن البطولة ثريا محمد، لاعبة فريق سيدات سلة الأهلي، بعد تعرضها للإصابة بقطع بالرباط الصليبي يبعدها عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ويلتقي «سيدات سلة الأهلي» فريق مصر للتأمين في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي بطولة دوري المرتبط.


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