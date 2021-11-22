قضت محكمة جنايات سوهاج، الاثنين، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل زوجته بدائرة قسم أول سوهاج، بسبب خلافات زوجية بينهما.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ محمد، وعضوية المستشارين وليد سيد أمير، وناجح عبدالحميد محمد، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.



تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضى، عندما وجهت النيابة للمدعو ( ح . ج 31 عاما ) صاحب مكتب توزيع دهانات، بداىرة قسم أول سوهاج، تهمة قتل المجنى عليها (ف.أ) زوجته، بأن قام بالتعدى عليها بالضرب، وإرغامها على تناول مادة سامة، الأمر الذى أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها، بسبب خلافات زوجية بينهما.



وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.