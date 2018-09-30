أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعم الجهود الأممية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الثلاثاء، دعم الجهود الأممية المبذولة لتمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

ووفق ما أودته وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال لقاء الحجرف بسفير السعودية لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وشدد الحجرف، خلال اللقاء، على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم كل ما يضمن ويحقق أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ودعم جهود الحكومة الشرعية اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

كما ثمن الأمين العام الجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والإغاثية لمساعدة الأشقاء في اليمن ودعم جهودهم نحو التنمية والاستقرار.