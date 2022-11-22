تركيا تعلن تحييد 184 مسلحا كرديا في سوريا والعراق

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قال وزير الدفاع التركي خلوص أكار يوم الاثنين إنه تم "تحييد" نحو 184 مسلحا كرديا وسط هجوم "لمكافحة الإرهاب" في شمالي سوريا وشمالي العراق.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أكار قوله: "منذ بداية عملية "المخلب السيف"، تم تحييد 184 إرهابيا بواسطة مركبات وطائرات دعم النيران البرية".

واستهدفت العملية التي بدأت في وقت مبكر من يوم الأحد الماضي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني المحظور في شمالي العراق وشمالي سوريا.

وقال أكار إنه خلال المرحلة الأولى من العملية تم تدمير 89 هدفا بما في ذلك الملاجئ والمخابئ والمستودعات التابعة للمتشددين، وفقا للأناضول.