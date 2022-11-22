السفير الأمريكي لدى اليمن يدعو الحوثيين لوقف تهديد التجارة البحرية والعودة إلى طاولة المفاوضات

جدد السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، دعوته لجماعة أنصار الله الحوثية، لوقف تهديد التجارة البحرية والعودة إلى طاولة المفاوضات والإفراج عن موظفي السفارة المحتجزين لديهم.

جاء ذلك في بيان له نشره اليوم الإثنين، عقب ختام زيارته إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد، التقى خلالها برئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين اليمنيين.

وبحسب البيان، فقد أعرب فاجن عن أسفه لعدم رغبة الحوثيين في التوصل لتجديد الهدنة" التي بدورها ساهمت خلال ستة أشهر في إغاثة ودعم اليمنيين".

وأعرب السفير الأمريكي عن قلقه من احتمال تجديد التصعيد الذي يقوض جهود الإغاثة والدعم، مؤكدا أن الشعب اليمني "يستحق الأفضل".

وأشار إلى أن هجمات الحوثيين على موانئ اليمن لن تؤدي إلا إلى الحاق الضرر بالشعب اليمني من خلال تفاقم نقص الوقود.

ودعا فاجن الحوثيين إلى وقف تهديداتهم للتجارة البحرية والدولية، والعودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب المدمرة والقيام بدور بناء في تحقيق تسوية سياسية شاملة يتفاوض عليها اليمنيون.

كما دعا السفير الأمريكي، الحوثيين إلى إطلاق سراح 12 من موظفي السفارة الأمريكية المحتجزين في صنعاء "دون أن يصابوا بأذى والتوقف عن استخدامهم كرهائن في الصراع".

وأكد أن أولويته القصوى هي "إعادة الموظفين إلى عائلاتهم إلى حيث ينتمون".

كانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، قد أعلنت اليوم الإثنين، مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات في ميناء نفطي بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي البلاد. وسبق أن أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ عدد من الضربات بالطائرات المسيرة في موانئ نفطية شرقي اليمن.