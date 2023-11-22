الصحة الأفغانية: 1000 شخص يموتون سنويا بأفغانستان بسبب مضاعفات إصابتهم بالسكري

كشفت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، عن إحصائيات مثيرة للقلق بشأن مرض السكري، تفيد بأن هناك 1000 شخص يلقون حتفهم سنويا بسبب مضاعفات إصابتهم بالمرض، ما يسلط الضوء على مدى خطورة هذه الأزمة الصحية.

وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية اليوم الأربعاء، بأن القائم بأعمال نائب وزير الصحة العامة، حبيب الله أخوندزاده، أعرب عن عميق قلقه إزاء تصاعد معدلات الاصابة بالسكري، مشيرا إلى أنه في عام 2022 وحده، تم تشخيص إصابة 17 ألفا و499 شخصا بالمرض.

واعترافا بخطورة الوضع، أكد أخوندزاده، قدرة مراكز الصحة على الصعيد الوطني، على تشخيص مرض السكري وعلاجه، مؤكدا أن الجهود المتضافرة قائمة من أجل تعزيز الوعي العام بشأن هذا المرض.

ويؤكد ما كشفه نائب وزير الصحة العامة، على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات استباقية من أجل الحد من ارتفاع معدل انتشار مرض السكري، ويحث على اتباع نهج شامل يتضمن التشخيص والعلاج.