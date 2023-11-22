وزيرة خارجية أستراليا: 67 شخصا بينهم أستراليون غادروا غزة الليلة الماضية

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، في مؤتمر صحفي عُقد في أديلايد اليوم الأربعاء، إن هناك 67 شخصا، بينهم أستراليون، غادروا غزة في الليلة الماضية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وونج القول إن هناك 67 فردا، بينهم أستراليون، ومقيمون دائمون وعائلاتهم، تمكنوا من عبور الحدود عند رفح ليلا، موضحة أن "هذه هي المجموعة الثانية التي تعبر الحدود هذا الأسبوع، بعد أن قمنا بمساعدة 31 شخصا على عبور الحدود (أمس الاول) الاثنين".



وحول إعلان وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن، أشادت وزيرة الخارجية الأسترالية بـ"جهود الوساطة المستمرة" التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر.



وقالت وونج إن هذا هو بالطبع "خطوة مهمة وضرورية" فيما يجب أن تكون في النهاية جهودا نحو سلام طويل الأمد ودائم.



ووفقا للمعلومات، سيتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا اختطفوا في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام. في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما لا يقل عن 140 سجينة وقاصرا من سجونها، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.



وصوتت أغلبية أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي لصالح اتفاق مع حركة "حماس، وفقا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء.



ولم يتضح على الفور متى سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ.