التنمية المحلية: انطلاق الجزء الأول من برنامج إعداد قادة المستقبل بمركز سقارة الأحد المقبل

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الجزء الأول من دورة «إعداد قادة المستقبل» بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر، وذلك خلال الأسبوع التدريبي السابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025.

وتستمر الدورة التدريبية لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 45 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات الذين اجتازوا اختبارات تحديد المستوى التي أعدها مركز سقارة.

وأكدت عوض، في بيان لها، أن برنامج «إعداد قادة المستقبل» يهدف إلى إعداد قيادات في مجال التنمية المحلية بالأدوات والمعارف اللازمة لتعزيز الكفاءة وتحقيق نتائج مستدامة، وإعداد صف ثان من الكوادر القيادية والشبابية المدربة والمؤهلة للتعامل بجميع الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وأشارت إلى أن المشاركين سيتعلمون كيفية تطوير الشخصية القيادية المبتكرة، وإدارة التغيير، وتحفيز الفرق، وبناء ثقافة التميز داخل مؤسساتهم. كما سيتم التركيز على المهارات العملية والأساليب الحديثة التي تساعد القيادات على تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الحكومية بكفاءة عالية.

وأوضحت أن البرنامج يقدم مزيجاً من المفاهيم والمهارات والتطبيقات العملية لتعزيز فهم المشاركين وتطبيق ما تعلموه في بيئاتهم العملية، حيث سيكون 60% من محتوى الدورة تطبيقياً.

كما سيتم تناول موضوعات متعددة تشمل التخطيط الاستراتيجي، والقيادة بالنتائج، وإدارة الأزمات، والابتكار في القيادة، والتعرف على جميع القوانين المرتبطة بعمل المحليات. بالإضافة إلى التركيز على تطوير المهارات الشخصية مثل التواصل الفعال، واتخاذ القرار، وبناء العلاقات المثمرة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية انعكاس المحتوى التدريبي لبرنامج «إعداد قادة المستقبل» على المشاركين في أهداف محددة لخدمة الإدارة المحلية، مشيرة إلى أن الأهداف المحددة لهذا البرنامج تشمل تطوير مهارات التفكير في إدارة التغيير داخل المؤسسات، وتعزيز قدرات التحليل الاستراتيجي لمواجهة التحديات بفعالية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهرى، مساعد الوزير للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن برنامج إعداد القادة بثوبه الجديد يعد ثمرة لتوجيهات معالي وزيرة التنمية المحلية ولسلسلة من الاجتماعات مع لجان فنية وقيادات المركز والخبراء بالإدارة المحلية لتصميم منهجية التدريب التفاعلي الجديدة لبرنامج «إعداد قادة المستقبل»، والتي تهدف إلى تقديم المحتوى من خلال دراسات الحالة العملية وأنشطة تفاعلية مصممة لتعزيز مهارات القيادة وتحفيز التفكير الإبداعي.

وأضاف مساعد الوزير للتطوير والتدريب، أن البرنامج التدريبي يتضمن أيضًا ورش عمل وحلقات نقاشية، ومشاريع فردية وجماعية، ولقاءات مع مسؤولين وقيادات حاليين وسابقين في الإدارة المحلية، مما يسمح للمشاركين بتبادل الأفكار والخبرات. كما ستساهم هذه المنهجية للمشاركين في تجربة تعليمية عملية تعزز مهاراتهم وتمكنهم من قيادة التغيير الاستراتيجي بشكل فعّال داخل مؤسساتهم.

وأكد أن عقد دورة «قادة المستقبل» للشباب الواعد العامل في المحليات يعمل على صقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التي تقوم بتدريبهم، مما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء في المحليات وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع.