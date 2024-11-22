العراق يطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية ضده

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن العراق طلب رسميا عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن؛ لمناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية منذ سبتمبر الماضي والهادفة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن الأمانة العامة للجامعة تلقت المذكرة العراقية وتم تعميمها على الدول العربية الأعضاء للتشاور حول تحديد الموعد المقترح.

وأضاف زكي أن عدة دول أيدت الطلب العراقي وبناء عليه سيتم تحديد الموعد في ضوء المشاورات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية وهو اليمن، للاتفاق على الموعد.

يذكر أنه جاء في المذكرة العراقية التي تم تقديمها إلى الأمانة العامة وتوزيعها على الدول الأعضاء، أن تهديدات إسرائيل وردت في الرسالة الموجهة منها إلى مجلس الأمن والتي تسعي من خلالها إلى توسيع ممارساتها العدوانية الحالية في المنطقة لتشمل العراق.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، قد حمل الحكومة العراقية مسئولية "كل ما يحدث على أراضيها"، مشددا على أن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن النفس، على حد تعبيره.