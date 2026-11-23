نعى اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم على طريق "قفط – القصير"، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص، إثر اصطدام سيارة أجرة "بيجو" بسيارة نقل ثقيل.

وتقدم المحافظ في بيان له، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقدين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

ووجه الببلاوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ومدير مرفق الإسعاف، بالمتابعة الميدانية لتداعيات الحادث، عقب نقل الجثامين إلى مستشفى قفط التعليمي، مشددًا على ضرورة تذليل كل العقبات، وتيسير الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسليم الجثامين إلى ذويهم، بعد العرض على جهات التحقيق المختصة.

وأكد محافظ قنا أنه جرى رفع آثار الحادث ونواتجه من موقع التصادم، وإعادة حركة المرور على الطريق بصورة طبيعية وآمنة.