أفادت عدد من التقارير اليوم الأحد، عن قيام احدى الشركات المتخصصة في تسويق اللاعبين، بعرض خدمات النيجيري أنطوني اكبوتو على مجلس إدارة النادي الأهلي، تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع إدارة ناديه الاتحاد المنيستيري التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.

ويبحث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على التعاقد مع مهاجم إفريقي بالمريكاتو الشتوي المقبل، لتعويض سوء مستوى مهاجمي الفريق سواء مروان محسن أو المغربي وليد أزارو، وصلاح محسن.

ويجيد النيجيري أكبوتو، مواليد 3 مارس عام 1994، اللعب في مركز المهاجم الصريح، والذي ارتدى قمصان 6 أندية مختلفة.

وحصل أنطوني أكبوتو، على جائزة هداف الدوري النيجيري مع لوبي ستارز برصيد 19 هدفًا، إلا أنه شارك في 10 مباريات مع لاسي الألباني أحرز خلالهم هدفًا واحدًا، بينما خاض 11 مباراة مع الاتحاد المنيستيري أحرز فيهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.

كما شارك في كأس إفريقيا للمحلين مع المنتخب النيجيري و سبق له اللعب في الدوري المغربي مع حسنية أغادير و خاض تجربة احترافية في نادي لاسي الألباني بجانب تواجده أيضا نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي وكذلك نادي اتحاد طرابلس الليبي.

جدير بالذكر، أن النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري لا يزال هو المرشح الأول حتى الآن لتدعيم هجوم الأهلي في الشتاء.