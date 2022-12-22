إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 10 أشخاص، بكدمات وسحجات وإصابات متنوعة بجميع أنحاء الجسد، صباح اليوم الخميس؛ وذلك على خلفية تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين ودراجة بخارية بطريق بلبيس – القاهرة الصحراوي، أمام ميدان الطيارة القاهرة الصحراوي نطاق قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الخدمات الطبية العاجلة واللازمة.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس القاهرة الصحراوي، أمام ميدان الطيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ودراجة بخارية تروسكيل، بسبب السرعة، تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم، وتبين إصابة 5 من المصابين بإصابات خطيرة، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.