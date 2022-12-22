زراعة الإسكندرىة: لن يتم صرف الأسمدة للموسم الجديد إلا من خلال كارت الفلاح

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه لن يتم صرف الأسمدة للموسم الصيفي الجديد إلا من خلال كارت الفلاح، متفقدا عددًا من الإدارات، لمتابعة إجراءات تنفيذ المنظومة والاطمئنان على سير العمل في كل من جمعية أوقاف المنتزه التابعة لإدارة المعمورة الزراعية وجمعية عزب نوبار التابعة للإدارة الزراعية في منطقة خورشيد، وتم مناقشة بعض المعوقات التي تواجه القائمين بالعمل داخل الجمعيات.

ووجه وكيل الوزارة في بيان اليوم الخميس، بضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بمنظومة كارت الفلاح من حيث سرعة الانتهاء من تسجيل بيانات المزارعين على التابلت، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.