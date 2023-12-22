حققت البورصة، خسائر بنحو 1.7% هذا الأسبوع، حيث سجلت هبوطا لليوم الثالث على التوالي، فيما انخفضت في جلسة واحدة متجاوزة توقعات المحللين ومتخطية 2%.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 2.14%، ووصل إلى مستوى 24305.19 نقطة.

وكانت توقعات المحللين تدور حول هبوط البورصة إلى مستوى 24500 نقطة أولا، ثم استمرار الانخفاض إلى 24 ألف نقطة، قبل محاولة الصعود مرة أخرى، لكن هوى المؤشر الرئيسي دون مستوى التوقعات.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.02%، ووصل إلى مستوى 25076.4 نقطة أمس الأول الأربعاء.

كما هبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1%، ووصل إلى مستوى 24838 نقطة في جلسة الثلاثاء.

وكان المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 قد ارتفع بنحو 2.2% في جلسة الإثنين، ما حفز المستثمرين على البيع بغرض جني الأرباح بنسبة كبيرة.