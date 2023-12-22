جوتيريش يدين تعمد إسرائيل إعاقة دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى غزة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تصرفات الحكومة الإسرائيلية إزاء إعاقة عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قائلا: «المشكلة الحقيقة في تلك الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل، أنهم يعيقون دخول المساعدات الإنسانية».
وأضاف خلال كلمة بمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، أن استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل يهدد حياة السكان المدنيين والعاملين الإنسانيين في ظل افتقاد الأمن، مشيرا إلى تعرض 36 من طواقم الأمم المتحدة في قطاع غزة للقتل للمرة الأولى في تاريخ المنظمة.
وتوجه بالشكر إلى العاملين الإنسانيين نظير التضحيات المقدمة في قطاع غزة لمساعدة النازحين، قائلا: «لا يوجد أحد آمن في غزة، وأغلب وطاقمنا يحاولون النجاة ومساعدة عائلاتهم، هذه معجزة أنهم لا يزالون قادرين على العمل تحت هذه الظروف».
وأشار إلى عدم سماح السلطات الإسرائيلية لشاحنات المساعدات الإنسانية بالتحرك بحرية داخل قطاع غزة وإعاقة عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، لا سيما في ظل خطورة الوضع بالقطاع الشمالي؛ جراء استخدام المسيرات في إلحاق التدمير الهائل بالأحياء السكنية.
وشدد على ضرورة عودة المخابز إلى العمل واستعادة النشاط التجاري في ظل خلو المحال التجارية داخل القطاع من المواد الغذائية، قائلا: «في غزة لا يوجد شيء لكي تشتريه، يجب إنهاء وقف إطلاق النار الفوري وإنهاء هذا الكابوس الذي يحدث اليوم».