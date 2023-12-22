جوتيريش يدين تعمد إسرائيل إعاقة دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى غزة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تصرفات الحكومة الإسرائيلية إزاء إعاقة ‏عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قائلا: «المشكلة الحقيقة في تلك ‏الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل، أنهم يعيقون دخول المساعدات الإنسانية».‏



وأضاف خلال كلمة بمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، أن استمرار القصف الإسرائيلي ‏المتواصل يهدد حياة السكان المدنيين والعاملين الإنسانيين في ظل افتقاد الأمن، مشيرا إلى تعرض ‏‏36 من طواقم الأمم المتحدة في قطاع غزة للقتل للمرة الأولى في تاريخ المنظمة.‏



وتوجه بالشكر إلى العاملين الإنسانيين نظير التضحيات المقدمة في قطاع غزة لمساعدة النازحين، ‏قائلا: «لا يوجد أحد آمن في غزة، وأغلب وطاقمنا يحاولون النجاة ومساعدة عائلاتهم، هذه معجزة ‏أنهم لا يزالون قادرين على العمل تحت هذه الظروف».‏



وأشار إلى عدم سماح السلطات الإسرائيلية لشاحنات المساعدات الإنسانية بالتحرك بحرية داخل ‏قطاع غزة وإعاقة عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، لا سيما في ظل خطورة الوضع بالقطاع ‏الشمالي؛ جراء استخدام المسيرات في إلحاق التدمير الهائل بالأحياء السكنية.‏



وشدد على ضرورة عودة المخابز إلى العمل واستعادة النشاط التجاري في ظل خلو المحال ‏التجارية داخل القطاع من المواد الغذائية، قائلا: «في غزة لا يوجد شيء لكي تشتريه، يجب إنهاء ‏وقف إطلاق النار الفوري وإنهاء هذا الكابوس الذي يحدث اليوم».‏