السفير التركي بالقاهرة: قوة العمالة الماهرة في مصر تجذب الشركات التركية

قال سفير تركيا بمصر صالح موطلو، إن الـ10 سنوات الأخيرة كانت بمثابة العمود الفقري، للتعاون الاقتصادي المصري التركي.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن الاقتصاد المصري والتركي يكملان بعضهما البعض، مؤكدا أن مصر تحترم التجربة الاقتصادية لبلاده، واقتصادها منفتحا بشكل كبير لاستقبال الاستثمارات التركية.

وعقب: «نحتاج الاقتصاد المصري لإمدادنا بأشياء مهمة، فمصر تقدر النموذج الصناعي التركي ومنفتحة جدا لمساعدتها في تطوير اقتصادها، وتحقيق مستوى ومعيار للجودة».

ولفت إلى أن مصر ترغب في التعاون مع أنقرة، في ظل وصول استثمارات تركية لمستوى استراتيجي بالدولة المصرية، وعلى رأسهم علامة "بيكو"، مشيرا إلى أن مصر تمتلك قوة عاملة ماهرة تجذب الشركات التركية.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تسلم أوراق اعتماد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، يوم الأحد الماضي، وعددا من سفراء دول عربية وإفريقية وأوروبية أخرى.

وتشهد الفترة الأخيرة زيادة في حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا والذي تخطى حاجز الـ7 مليارات دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، وهو ما يعكس مستوى طموحات البلدين والاستغلال الأمثل للمقومات للإمكانيات المتاحة- وفقا لتصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير.