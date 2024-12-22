إعلان جداول تقييمات تلاميذ الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول

- التقييم من 10 درجات والاجتياز من 5 درجات

أعلنت المديريات التعليمية جداول عقد تقييمات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي، وذلك في إطار تقييم التلاميذ لمستواهم طوال الفصل الدراسي، وقياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلاميذ.

وقالت المديريات التعليمية إنه يتم الالتزام بجدول التقييمات ومتابعة تنفيذه بدقة من قبل الإدارة التعليمية، ويتم وضع التقييمات تحت إشراف التوجيه الفني للمادة، مع ضرورة إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلميذ.

• وحددت المديريات بعض ضوابط عقد التقييمات كالتالي:

- يعقد التقييم تحريريا من خلال المدرسة وخلال اليوم الدراسي تحت إشراف موجهي الصفوف الأولى في جميع المواد عدا اللغة الإنجليزية تخضع لتوجيه اللغة الإنجليزية.

- التقييم يكون في جميع المواد.

- يكون التقييم من 10 درجات والاجتياز يتم من 5 درجات.

- يتم الاحتفاظ بأوراق التقييم في المدرسة سواء في كراسة او أوراق مطبوعة حسب ظروف كل مدرسة.

- لا يكلف ولي الأمر بدفع أي مصروفات إضافية لطباعة التقييم.

- يخصص درجتان من العشر درجات للإملاء في مادة اللغة العربية ويحسب الخطأ بنصف درجة.

- يتم تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في المواد الاتية : اللغة العربية - الرياضيات - التربية الدينية - اللغة الإنجليزية - متعدد التخصصات)، وتتم التقييمات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل كل يوم مادة.

وطبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم يتم عقد التقييم المبدئي للتلاميذ في الفترة من 29 ديسمبر حتى 5 يناير، والتقييم النهائي من 16 يناير إلى 23 يناير.