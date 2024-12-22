ثلاثية بورنموث تعيد يونايتد إلى دوامة الهزائم

عاد مانشستر يونايتد إلى دوامة الهزائم سريعاً على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر من ضيفه بورنموث بثلاثية دون رد.

وضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من البريميرليج، فاز بورنموث بثلاثية نظيفة ليعيد فريق المدرب روبن أموريم إلى أرض الواقع بعدما كان قد فاز مؤخرا على مانشستر سيتي في الديربي بهدفين لهدف، قبل أن يخسر بعد ذلك من توتنهام على مستوى كأس الرابطة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل ديان هويسين هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بتقدم بورنموث.

وفي الدقيقة 61 حصل بورنموث على ركلة جزاء ضد المغربي نصير مزراوي، لينفذها بنجاح جاستن كلويفرت في شباك الكاميروني أندريه أونانا.

وما هي إلا دقيقتين حتى سجل أنطوان سيمينيو الهدف الثالث من تسديدة أرضية قوية متابعا كرة عرضية ليزيد معاناة اليونايتد الذي يحتل حالياً المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.

أما بورنموث فقد ارتقى للمركز الخامس وله 28 نقطة.