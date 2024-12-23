 كاف يخطر بيراميدز بموعد 3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كاف يخطر بيراميدز بموعد 3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا

الشروق
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 11:37 م | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 11:37 م

 

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد مباريات الفريق في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة من دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن تكون المباريات الثلاثة على النحو التالي:

الجولة الرابعة : بيراميدز ضد الترجي التونسي .. يوم الأحد 5 يناير .. الساعة 6 مساء .. استاد الدفاع الجوي 

الجولة الخامسة : ساجرادا الأنجولي ضد بيراميدز .. يوم السبت 11 يناير .. الساعة 6 مساء .. استاد 11 نوفمبر بعاصمة أنجولا لواندا 

الجولة السادسة : بيراميدز ضد دجوليبا المالي .. يوم السبت 18 يناير .. الساعة 9 مساء .. استاد الدفاع الجوي


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