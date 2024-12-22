الجيش الأمريكي يعلن عن سقوط طيارين اثنين فوق البحر الأحمر

أعلن الجيش الأمريكي أن طيّارين اثنين من البحرية الأمريكية قد تم إسقاطهما فوق البحر الأحمر في حادثة تبدو أنها نتيجة "نيران صديقة"، في أكثر الحوادث تهديدا للقوات الأمريكية منذ عام من استهداف أمريكا للمتمردين الحوثيين في اليمن.

وتم إنقاذ الطيارين، بعد أن قفزا من طائرتهما ، لكن أحدهما أصيب بجروح طفيفة. وتسلط الحادثة الضوء على مدى خطورة ممر البحر الأحمر، الذي شهد عاما من الهجمات المستمرة على السفن من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن، على الرغم من وجود دوريات عسكرية أمريكية وأوروبية في المنطقة.

وكانت القوات الأمريكية تنفذ ضربات جوية استهدفت المتمردين الحوثيين في اليمن وقت وقوع الحادث، ولم يقدم بيان القيادة المركزية الأمريكية تفاصيل إضافية حول طبيعة المهمة.

وجاء في بيان القيادة المركزية:"أطلق الطراد الحربي يو إس إس جيتيسبيرج، وهو جزء من مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان، النار بالخطأ على طائرة من طراز إف/إيه-18، والتي كانت تحلق من على متن حاملة الطائرات هاري إس ترومان".

ولم يتضح حتى الآن كيف يمكن للطراد جتيسبيرج أن يخلط بين طائرة إف/إيه-18 وطائرة معادية أو صاروخ، خاصة وأن السفن في مجموعة قتالية تبقى مرتبطة ببعضها البعض عبر الرادار والاتصالات اللاسلكية.

ومع ذلك، قالت القيادة المركزية إن السفن الحربية والطائرات قد أسقطت في وقت سابق عدة مسيرات وصاروخا مضادا للسفن أطلقه المتمردون الحوثيون. وكانت الهجمات القادمة من الحوثيين قد جعلت البحارة يضطرون في الماضي إلى اتخاذ قرارات سريعة في ثوان معدودة.