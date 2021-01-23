رئيس الوزراء الباكستاني: توفير الإغاثة للشعب يتصدر أولويات الحكومة

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، أن توفير الإغاثة للشعب يتصدر قائمة أولويات الحكومة الحالية، مناشدا كافة الجهات المعنية على لعب دورا إيجابيا لحل المشاكل التي يواجهها الشعب حاليا.

وقال خان في تصريحات -نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن حكومته ستطلق المشاريع التنموية الضخمة التي تعزز رفاهية أهالي المناطق القبلية، مؤكدا أن الحكومة الحالية ستجلب التغيير الإيجابي إلى المنطقة.

وأعرب خان أيضا عن ارتياحه حول سير أعمال بناء مستشىفى "شوكت خانم" في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند، موضحا أن مستشفى السرطان "شوكت خانم" في مدينة كراتشي ستوفر للشعب الباكستاني أحدث المرافق الطبية في البلاد.