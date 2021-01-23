قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتوقف عن الافتتاحات منذ عام 2014، موضحًا أن انتهاء العمل وليس بدايته ووضع حجر أساس منطق وفلسفة الرئيس في الإنجاز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن عملهم في مبادرة «حياة كريمة» لا ينفصل عن تلك الفلسفة، معلقًا: «نسابق الزمن لتقديم ما كلف الرئيس به من قرى متكاملة الخدمات، ومشروعات تحسن مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس».

وذكر أن وزارة التنمية المحلية تعمل منذ نوفمبر الماضي، على المرحلة الحالية لمبادرة «حياة كريمة» وتنفيذ التوجيه الرئاسي بالتنسيق مع كل الأطراف والهيئات والجهات الأخرى كمنظمات المجتمع المدني، من أجل العمل المتكامل أو المتناغم بالقرى المستهدفة وبالشكل الذي يعود بالنفع على أهالي القرى.

وأشار مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة إلى انتهاء 80% من المرحلة الحالية للمبادرة، معلنًا انتهاء العمل في 375 قرية، من خلال 2180 مشروعًا تنمويًا في مختلف المجالات، بحلول 30 يونيو 2021.

ولفت إلى التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمتابعة مع كل أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ للانتهاء من الأعمال المطلوبة، مؤكدًا أن العمل بالمبادرة انتهى في 143 قرية.

وأوضح الكريم، أن عدد المستفيدين من الـ143 قرية بلغ 1.8 مليون مواطن، قائلًا إن عدد المستفيدين من المرحلة الحالية يصل إلى 4.5 مليون مواطن في 16 محافظة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويعتبر مشروع الفيروز في شرق بورسعيد هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر، وذلك حسبما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.