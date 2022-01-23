كهربا يشارك في تعادل هاتاي سلبيا أمام ريزا سبور بالدوري التركي

تعادل فريق هاتاي سبور مع ضيفه تشايكور ريزا سبور سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز قاسم باشا على قيصري سبور 3 / 1.

وشارك محمود عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي المُعار لهاتاي سبور لمدة 6 أشهر، في المباراة، لكنه تم استبداله بين شوطي اللقاء لحساب اللاعب محمد كمارا.

ورفع هاتاي سبور رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس كما رفع ريزا سبور رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز قاسم باشا على قيصري سبور 3 / 1.

وسجل أهداف قاسم باشا ياسر سوباشي، لاعب قيصري سبور، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14 وأوموت بوزك في الدقيقة 36 وأحمد إنجين في الدقيقة 53، فيما سجل هدف قيصري سبور ماريو جافرانوفيتش في الدقيقة 12.

ورفع قاسم باشا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد قيصري سبور عند 31 نقطة في المركز العاشر.