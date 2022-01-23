رئيس البرلمان العربي: وضع المنطقة صعب خلال الفترة الأخيرة

قال رئيس البرلمان العربي، الدكتور عادل العسومي، إن البرلمان يسعى لأن يكون له دور مؤثر وإيجابي خاصة أن الوضع العربي صعب خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الأمر يحتاج تكاتف الجهود العربية للخروج من الوضع السيئ الذي انعكس على العديد من دول المنطقة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الصدى»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن البرلمان أطلق بعض المبادرات للم الشمل العربي ودعم العمل المشترك، معربًا عن أمله في تحقيق جهود البرلمان نتائج إيجابية في العمل العربي المشترك.

وأشار إلى بذل مساعٍ، من خلال صلاحيات البرلمان والمطلوب من المشرعين العرب بالتنسيق مع الأطراف العربية ذات الشأن، على المستوى الفلسطيني واليمني والليبي، مؤكدًا أن الحلول العربية تأتي بثمارها مقارنة بالحلول الأخرى الخارجية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن المنطقة تمتلك الكفاءات التي من الممكن أن تكون خير وسيط لتقديم الحلول والمساعي لحل بعض القضايا العربية، متمنيًا أن تكون المبادرات التي أطلقها البرلمان خير من يعين الدول العربية على تجاوز المرحلة الصعبة والخطيرة التي تعيشها المنطقة.

وشدد على أن التكامل الاقتصادي مدخل مهم للملمة الأمور العربية ودفع العمل العربي المشترك، متابعًا: «يجب أن تحرص عليه الدول العربية لحاجة الأمة له، فهو مدخل حقيقي وسيؤدي إلى نتائج مثمرة في تقريب وجهات النظر العربية».

ونوه إلى أن الخلافات السياسية أبعدت الدول العربية عن ملفات هامة خاصة الملف الاقتصادي، موضحًا أن البرلمان يدفع خلال الفترة المقبلة بالتكامل العربي الاقتصادي لحاجة المنطقة له خاصة بعد جائحة كورونا والحاجة لتأمين مصادر هامة غذائية ودوائية.