استنكر الإعلامي عمرو أديب الهجوم الذي تعرض إليه الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي؛ بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»، واصفًا ما تعرض له الفنانين خلال الـ24 ساعة الماضية بأنه «حرام».



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد أن الفنانين من الشخصيات العامة التي يكن الجمهور لهما كل الاحترام، معقبًا: «أنتم ليه بيّاعين؟ إزاي في ساعتين ثلاثة تجردتم من كل الإنسانية وتقطعوا الناس كده! ده فيلم، ليه يتطلقوا والراجل يتهزق والست تتبهدل كده دول عندهم عيال».



وتابع منفعلًا: «مش أسعدوكم وعاشوا معكم فنًا جميلًا؟ هو إحنا ليه نترمي في الشارع عند أول منحنى تاريخي؟ صباع منى زكي في الفيلم كله مظهرش، هناك أفكار لا أتفق معها لكن الأمر ليس معناه أننا ندبح الناس ونخصص 4 هاشتاجات شتيمة في منى زكي وأحمد حلمي».



وتساءل عن معرفة المتجاوزين في حق «زكي» و«حلمي» بإيمانهم الشخصي وكيف سيحاسبهم الله، مضيفًا: «نصبنا أنفسنا حكام وقضاة وآلهة وكل حاجة، لو عندك مشكلة في الفيلم أدعُ لمقاطعته، لكن سبهم بهذه القباحة والجرأة بمثابة نفاق».



ووصف ما حدث مع الفنانين بأنه «به ظلم وقرف وخسة»، مختتمًا: «إيه اللي جرى لنا يا جماعة مش عارفين نتكلم مع بعض حوار عادي؟ أنت حر وهو حر، لكن لماذا ندخل في العلاقة بين الرجل وزوجته، أحمد حلمي ومنى زكي حبايبكم نسيتم؟».



وكانت، تعرضت الفنانة منى زكي لانتقاد لاذع وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض فيلمها «أصحاب ولا أعز»، الذي طرح أمس على أحد المنصات الإلكترونية، متهمين إياها بالترويج للمثلية الجنسية، وظهورها بجرأة غير معهودة عليها.



وتصدر هاشتاج «أصحاب ولا أعز» محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، ليصبح ضمن قائمة الأعلى تداولا في الوطن العربي.