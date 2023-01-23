ضبط 21 كيلو حشيش بحوزة عنصر إجرامي في القليوبية

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ضبط قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن القليوبية، 21 كيلو حشيش بحوزة عنصر إجرامي.

وتمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث، من ضبط شخص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، حال استقلاله سيارته الملاكي بمحيط محل سكنه، وبحوزته (21 كيلو حشيش، وبندقية خرطوش، وطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول).

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ300 ألف جنيه تقريبا.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.