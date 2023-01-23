رئيس الأركان الجزائري يبحث في باريس تعزيز التعاون العسكري مع فرنسا

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، إن الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش سيشرع في زيارة رسمية إلى فرنسا، اليوم الإثنين، لبحث التعاون العسكري الثنائي.



وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن زيارة شنقريحة، التي تأتي بدعوة من الفريق أول تيري بورخارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية، تندرج في إطار "تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".



ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبدالمجيد تبون، بزيارة دولة إلى فرنسا في مايو المقبل، بحسب بيان سابق للرئاسة الجزائرية.