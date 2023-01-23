الاستخبارات الروسية: أوكرانيا تستخدم المحطات النووية لتخزين الأسلحة

اتهم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أوكرانيا بوضع أسلحة قدمها الغرب لها على أراضي محطات الطاقة النووية لحمايتها من التدمير.



وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، في موسكو اليوم الاثنين، إن حسابات كييف ترى أن القوات الروسية لن تقوم بشن غارات ضد محطات الطاقة النووية بسبب خطر وقوع كارثة نووية. ولم يتسن التحقق من بيانات جهاز الاستخبارات الروسي.



وزعم ناريشكين أن هناك معلومات موثوقة تفيد بوجود قاذفات صواريخ متعددة من نوع "هيمارس" ومدفعية ذات العيار الكبير هناك.



وكان قد تم في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي، على سبيل المثال، إحضار عربات سكك حديدية تحمل "الشحنة القاتلة" إلى محطة "ريفني" للطاقة النووية عبر محطة "رافاليفكا" للسكك الحديدية في غرب أوكرانيا، بحسب ما ذكره جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، بدون تقديم أي دليل على ذلك.



وجاء في البيان أنه "عندما يكون هناك انفجار كبير ويتم تدمير محطة للطاقة النووية، على سبيل المثال، من خلال توجيه خاطئ جديد لصاروخ أوكراني مضاد للطائرات، فدائما ما يتم توجيه اللوم في حدوث المأساة إلى موسكو".



من ناحية أخرى، تتهم أوكرانيا روسيا بنشر معدات عسكرية في موقع محطة الطاقة النووية المحتلة في زابوريجيا.