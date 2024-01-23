الحوثيون يطالبون الولايات المتحدة وبريطانيا بسحب سفنهما من البحر الأحمر

طالب محمد الحوثي، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وبريطانيا بسحب سفنهما من مياه البحر الأحمر "باعتبارها ليست مرتعاً لهما".

واعتبر الحوثي أن التواجد الأمريكي البريطاني في البحر الأحمر يأتي للدفاع عن "الكيان الصهيوني الذي يرتكب حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وليس حماية الملاحة البحرية الدولية"، بحسب وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

وقال: "نقول للأمريكي والبريطاني لا نأبه بغاراتكم ولن نتراجع عن موقفنا وجهادنا في سبيل الله ونصرتنا للقضية الفلسطينية ولن نتخلى عن مبادئنا وقيمنا".

وتابع: "أمريكا وبريطانيا وكل الدول التي تقاتلنا هم أعداؤنا، وسنقول للأمريكي أنت الإرهاب ومن تجلب الشرور إلى بلدنا ولا يمكن على الإطلاق أن ننسى قتلانا وشهدائنا والمجازر التي ارتكبت بحقنا، فإن أتيت فللثأر أتيت من أبناء الشعب اليمني".

وأوضح أنه "على الأمريكي أن يدرك عندما يقصف ويقول أنه في حالة الدفاع، وهو جاء لبلدنا بطائراته وبارجاته لقتلنا، أننا لا نخاف على الإطلاق ولا نأبه به، بل ستغرق أي سفينة تحاول أن تكون ضد الشعب اليمني".

وأكد الحوثي: "أن التهديدات الأمريكية والبريطانية لا تجدي نفعاً عند شعب لا يعرف الاستسلام، ويعشق الشهادة".

جدير بالذكر أنه رداً على هجمات الحوثيين المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات عسكرية شاملة ضد الحوثيين في اليمن.

وأدرجت واشنطن جماعة الحوثي، مرة أخرى، ضمن قائمة الإرهابيين "رداً على هجماتهم المتكررة في البحر الأحمر".