أمريكا ترفض خطة إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة في غزة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الإدارة لا تؤيد فكرة إسرائيل إنشاء "منطقة عازلة" في غزة وأنه ينبغي الحفاظ على حدود غزة.

وأضاف كيربي، في مؤتمره الصحفي اليومي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لا تؤيد خطة إسرائيل لإنشاء "منطقة عازلة" حول غزة، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح كيربي أن "وجهة نظرنا بشأن هذه القضية لم تتغير، لا نريد أن نرى تقليص أراضي غزة بأي شكل من الأشكال، ولا نؤيد ذلك"، مشيراً إلى أنهم تحدثوا مع الجانب الإسرائيلي حول هذه القضية سواء في اجتماعات مفتوحة أو مغلقة، وأعربوا عن موقفهم هذا بوضوح في اجتماعات مفتوحة للصحافة.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تؤيد أي تغيير للحدود في غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن الجيش بدأ بهدم مبان في بعض الأماكن لإنشاء "منطقة عازلة" على امتداد حدود غزة.