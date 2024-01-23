إسماعيل يوسف: سيناريو تأهل المنتخب في كأس إفريقيا يمنحنا التفاؤل

أكد إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك الأسبق أن سيناريو تأهل منتخب مصر من دور المجموعات في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار، يمنحه التفاؤل.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مروان عطية وإمام عاشور كانا جيدين، وزيزو هو البديل الأنسب لمحمد صلاح".

وأضاف: "كاب فيردي لعب بنصف قوته، وقام بإراحة 7 لاعبين، وظهر بشكل جيد، إلا أننا لدينا مشاكل دفاعية، ويجب أن تتلافى في الفترة القادمة، مع الحفاظ على الروح المعنوية اللي لعب بها المنتخب من أول دقيقة لأخر دقيقة".

وتابع: "القادم أصعب في بطولة كأس إفريقيا، المجهود ليس هو كل شيء، يجب أن يكون هناك تخطيط وإبداع داخل الملعب، وأن تكون هناك قيادة في الملعب".

وأكمل: "سيناريو التأهل يجعلني أتفائل بتحقيق إنجاز في بطولة كأس إفريقيا.. أشعر أن الله يرسم طريق معين لمنتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا".

وأتم إسماعيل يوسف تصريحاته قائلًا: "تعادل اليوم أمام الرأس الأخضر غريبًا وكان من الوارد أن يتسبب في خروج مصر المبكر من البطولة".