طبيب الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة حمزة المثلوثي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها حمزة المثلوثي مدافع الفريق خلال مباراة مودرن سبورت، مساء الخميس، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة عقب اللقاء الذي انتهى بخسارة الزمالك بهدف إن المثلوثي تعرض لإصابة في الركبة، مضيفا أن اللاعب التونسي سيخضع لأشعة خلال ساعات للوقوف على التشخيص النهائي.

وأصيب المثلوثي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، حيث شارك مكانه محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، والنتيجة تشير للتعادل السلبي.

وسجل الكاميروني جوناثان نجويم الهدف الوحيد لمودرن سبورت في الدقيقة 87.