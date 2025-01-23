أبو الغيط: الجزائر تقوم بدور فعال في مجلس الأمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



التقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف ، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.

وقال أبو الغيط في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة"إكس" (تويتر سابقا): "سعدت بزيارة معالي الأخ أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر في مكتبه كرئيس ‎مجلس الأمن لشهر يناير".

وأضاف: "استعرضنا بعض الموضوعات العربية الهامة علي جدول اعمال المجلس". ‎

وتابع: "الجزائر تقوم بدور فعال ومقدر باعتبارها العضو العربي بالمجلس"، مشيرا إلى أنه سيقدم إحاطة للمجلس في بند التعاون مع ‎الجامعة العربية.