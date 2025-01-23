 أبو الغيط: الجزائر تقوم بدور فعال في مجلس الأمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط: الجزائر تقوم بدور فعال في مجلس الأمن

ليلى محمد
نشر في: الخميس 23 يناير 2025 - 3:11 م | آخر تحديث: الخميس 23 يناير 2025 - 3:11 م


التقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف ، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.

وقال أبو الغيط في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة"إكس" (تويتر سابقا): "سعدت بزيارة معالي الأخ أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر في مكتبه كرئيس ‎مجلس الأمن لشهر يناير".

وأضاف: "استعرضنا بعض الموضوعات العربية الهامة علي جدول اعمال المجلس". ‎

وتابع: "الجزائر تقوم بدور فعال ومقدر باعتبارها العضو العربي بالمجلس"، مشيرا إلى أنه سيقدم إحاطة للمجلس في بند التعاون مع ‎الجامعة العربية.

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