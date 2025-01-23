أبو الغيط: الجزائر تقوم بدور فعال في مجلس الأمن

التقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف ، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.
وقال أبو الغيط في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة"إكس" (تويتر سابقا): "سعدت بزيارة معالي الأخ أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر في مكتبه كرئيس مجلس الأمن لشهر يناير".
وأضاف: "استعرضنا بعض الموضوعات العربية الهامة علي جدول اعمال المجلس".
وتابع: "الجزائر تقوم بدور فعال ومقدر باعتبارها العضو العربي بالمجلس"، مشيرا إلى أنه سيقدم إحاطة للمجلس في بند التعاون مع الجامعة العربية.