بنك أوف أمريكا وسيتي جروب يدرسان إطلاق بطاقات ائتمان بفائدة 10% فقط

يدرس كل من بنك أوف أمريكا وسيتي جروب خيارات يمكنهما تقديمها كبادرة حسن نية استجابة لمطلب الرئيس دونالد ترامب بفرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان قدره 10% لمدة عام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن البنكين يدرسان بشكل منفصل إمكانية طرح بطاقات بفائدة 10% كحل محتمل، في حين امتنع ممثلو بنك أوف أمريكا وسيتي جروب عن التعليق. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب بأنه سيطلب من الكونجرس تنفيذ المقترح، مما يمنح المؤسسات المالية مزيدا من الوضوح حول المسار الذي يسلكه تحديدا.

وقد انتقد مسؤولون تنفيذيون في البنوك السقف، قائلين إنه سيجبر البنوك على سحب خطوط الائتمان من المستهلكين.

وتقدم العديد من جهات إصدار بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، بما في ذلك بنك أوف أمريكا وسيتي جروب، أسعار فائدة مبدئية للمستهلكين تصل إلى 0% لفترة محددة.

وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، برايان موينيهان، إن تحديد سقف للفائدة بنسبة 10% سيؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، لكنه أشار إلى أن البنك يجري محادثات مع الإدارة بهذا الشأن.

وأضاف موينيهان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نبذل قصارى جهدنا، ونسعى جاهدين لإيجاد حلول".