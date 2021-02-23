البيتكوين تهوي 17% في تعاملات اليوم

هوت عملة بتكوين 17% في تعاملات اليوم الثلاثاء، لتطلق شرارة موجة بيع في شتى أسواق العملات المشفرة، مع تنامي قلق المستثمرين بشأن التقييمات شديدة الارتفاع في الوقت الذي يبيع فيه متعاملون يكونون مراكز كبيرة العملة لجني الأرباح.



ووفقا لوكالة رويترز، تكبدت أكبر عملة مشفرة في العالم أشد انخفاض يومي في شهر، لتهبط إلى المستوى المتدني البالغ 45 ألف دولار، قبل أن تعاود الصعود بشكل طفيف ملامسة 48 ألف دولار.



ومدد النزول انخفاضا بنحو 20% من المستوى المرتفع البالغ 58 ألفا و354 دولارا الذي سجلته يوم الأحد، إلا أن بتكوين ما زالت مرتفعة بنحو 60% منذ بداية العام.



وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطا محموما هذا العام، إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول على محمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.



وساهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا في العملة المشفرة هذا الشهر في رفع قيمة بتكوين فوق 50 ألف دولار، لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات بتكوين.



ويأتي هبوط العملة الرقمية مع تحذيرات من قبل وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين"، بشأن البيتكوين، مشيرةً إلى أنها أداة للمضاربات وغير فعالة لإجراء المعاملات التجارية.



وعلى الرغم من دعمه للعملات المشفرة، ذكر الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك"، أن أسعار البيتكوين والإيثريوم تبدو مرتفعة أكثر من قيمتها الحقيقية.