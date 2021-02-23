رئيس مدينة سفاجا تتفقد إحلال وتجديد ورفع الشوارع الرئيسية

قامت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية موسعة بنطاق مدينة سفاجا، للوقوف على معدلات تنفيذ عمليات الرصف والمشروعات المدرجة بخطة العام المالى الحالى، برفقة مهندسي مديرية الطرق والنقل ومهندسي الوحدة المحلية.

وتفقدت المغربي، عملية تطوير الطريق الرئيسي، بما يتضمنه من أعمال توسعة للطريق ورصفه بالأسفلت وإنشاء أرصفة جانبية، فضلاً عن رصف عدد من الشوارع المتفرعة منه.

ووجهت رئيس المدينة، تعليماتها إلى مسئولى الإدارة الهندسية، بتمهيد الشوارع الترابية من خلال كشط الطبقة الأسفلتية الناتجة من عمليات تطوير بعض المناطق تمهيد لرصفها خلال الخطة الجارية.