رئيس وزراء باكستان يقوم يزور سريلانكا لمدة يومين

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى سريلانكا في زيارة لمدة يومين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مجموعة من القضايا السياسة والاقتصادية.



واستقبل خان ووفده نظيره السريلانكي ماهيندا راجاباكسا في مطار باندارنايكي الدولي في كاتوناياكي، على بعد 23 كيلومترا شمال العاصمة كولومبو.



ومن المقرر أن يلتقى خان برئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا غدا الأربعاء، كما سوف يشارك في منتدى للاستثمار والتجارة.



ويصاحب خان، في أول زيارة خارجية له هذا العام، وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين ، في مجال مثل المنسوجات والأدوية والزراعة والمنتجات الرياضية والمجوهرات والسيارات.



وكان من المقرر أن يدلى رئيس الوزراء الباكستاني بكلمة أمام برلمان سريلانكا، ولكن جرى إرجاء هذه الخطوة بسبب مسائل تتعلق بالاعداد مرتبطة بجائحة كورونا.



وبالتزامن مع زيارة خان، نظمت جماعات إسلامية اليوم احتجاجا أمام مكتب الرئيس في كولومبو، لمطالبة الحكومة برفع الحظر على دفن الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا.



ويطالب نحو 700 متظاهر رئيس وزراء باكستان، ذات الأغلبية المسلمة، بطرح القضية خلال زيارته لسريلانكا.



ويقول المتظاهرون إن الحكومة تحظر دفن ضحايا فيروس كورونا، الذين يتم حرقهم بسبب مخاوف تتعلق بالعدوى، مما يخالف العقيدة الإسلامية.