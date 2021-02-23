فريدة الشوباشي: توفير حياة كريمة للمواطن لا ينفصل عن كسب قوته بعرق جبينه

أشادت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مد معرض «ديارنا» للحرف اليدوية يومين إضافيين، مشيرة إلى أن توفير حياة كريمة في الريف والحضر لا ينفصل عن الإنتاج وكسب الإنسان قوته بعرق جبينه.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن «الإبداع والابتكار المصري يضيفان للمادة الخام البسيطة قيمة كبيرة»، مؤكدة أن «الحرفية كنز من الجيد انتباه الدولة له».

وأشار إلى أن معرض ديارنا يشجع المواهب ويساعد على تقديم منتجات تستفيد مصر والعالم منها، معلقة: «رؤية المهارة والإبداع المصري أمر كان ينقصنا».

وذكرت عضو مجلس النواب أن الدولة تشجع القطاع الخاص للدخول في إطار تشجيع المنتجات الحرفية والتراثية وكل الأمور التي تضع المهارة المصرية تحت الأضواء، لافتة إلى أهميته في تعزيز الاقتصاد.

وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مد فترة عمل معرض «ديارنا للحرف اليدوية» والذي يقام هذا العام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى» لمدة يومين إضافيين الجمعة والسبت؛ لينتهي في 27 فبراير الجاري، بدلا من 25 فبراير.