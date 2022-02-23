إلهام شاهين: الحالة المعنوية والصحية للفنان سمير صبري جيدة

كشفت الفنانة إلهام شاهين، الحالة الصحية للفنان سمير صبري، قائلة إن الحالة الصحية لـ«صبري» في احسن، فهو أفضل من قبل.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفنان لديه مشكلة في الصمام الميترالي، معقبة: «هيعمل قسطرة يوم الخميس وبعدها هيبقى كويس ونتطمن عليه كلنا».

وأوضحت أن حالته المعنوية جيدة، وسط جميع أصدقائه، لافتة إلى تواجدها مع كل من ميرفت أمين ودنيا سمير غانم وعمر عبدالعزيز بجانبه.

وكان الناقد طارق الشناوي، أكد أن ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير صبري، غير صحيح، موضحا أنها مجرد شائعات، وطالب بالتوقف عن إطلاقها.الشناوي عبر صفحته في موقع فيسبوك، علق على ما تردد عن الحالة الصحية للفنان سمير صبري، وكتب: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة".وتابع: "سمير في المستشفى يتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله وأتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".