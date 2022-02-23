الكرملين يعلن عن مكالمة هاتفية بين بوتين وأردوغان

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيجريان، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية، موضحًا أن مثل هذه المحادثات «مخطط لها».

ونقلًا عن وكالة «سبوتنيك» الروسية، كشف أردوغان، في وقت سابق، أن «أنقرة تواصل اتصالاتها مع موسكو بشأن تنظيم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، فيما ستتواصل الدبلوماسية الهاتفية».

وأوضح الرئيس التركي للصحفيين: «في الوقت الحالي، تجري اتصالات لزيارة السيد بوتين، في غضون ذلك، سنواصل الدبلوماسية الهاتفية معه، آمل أن نحقق نتائج جيدة»

كما صرح الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، أن «أنقرة لا تستطيع التخلي عن روسيا، على الرغم من عدائية الوضع حول أوكرانيا».