مصرع شخص دهساَ تحت عجلات سيارة بمركز سمالوط بالمنيا

لقي شخص مصرعه دهساَ تحت عجلات سيارة بحى غرب بمدينة سمالوط، شمال المنيا، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة عقب وقوع الحادث إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

انتقل علي الفور العقيد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط شرق والرائد محمد عليوة رئيس مباحث شرق، ورجال الإسعاف، لمحل الواقعة، وتبين مصرع شخص يدعى « محمود سيد ابراهيم» 39 سنة دهسا تحت عجلات سيارة وتحمل رقم ( 9658 ن ط ا)، أمام مسجد عبد الجواد سالم، بمعصرة سمالوط غرب، وتم إيداعه بمشرحه مستشفي سمالوط لحين أن أصدرت النيابة العامة بدفن جثمانه مع ضبط وإحضار السيارة وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.