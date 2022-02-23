إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

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أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية "تروسيكل" بطريق المريوطية، بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق المريوطية بالقرب من قرية العزيزية بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية تروسيكل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.