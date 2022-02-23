الصين تعارض العقوبات ضد روسيا وتنتقد تأجيج أمريكا لأزمة أوكرانيا

أعربت الصين عن معارضتها للعقوبات ضد روسيا، وانتقدت تأجيج الولايات المتحدة للأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن دعمها لتوسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم يترك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوى خيارات قليلة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج قالت اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين إن الصين لا تعتبر العقوبات "أفضل طريقة لحل المشكلات".

كما انتقدت المتحدثة الولايات المتحدة وحلف الأطلسي لوضعهما أسلحة هجومية بالقرب من روسيا، متسائلة عما إذا كانا "قد فكرا يوما في عواقب محاصرة قوة كبرى".

ودفعت الأزمة في أوكرانيا الصين إلى أداء دور متوازن بدقة، حيث تسعى إلى دعم روسيا في مواجهة الولايات المتحدة بينما تصور نفسها أيضا على أنها قوة عالمية مسؤولة.

ووصفت هوا الولايات المتحدة بأنها "الجاني" فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، قائلة إنها "تضيف الوقود إلى منزل يحترق بينما تشير بأصابع الاتهام إلى الآخرين الذين يحاولون إخماد الحريق".

وقالت عن التحركات الأمريكية: "هذا العمل غير مسؤول وغير أخلاقي".