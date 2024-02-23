ميكالي يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأولمبي لبطولة غرب أسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حدد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، موعد إعلان قائمة الفراعنة للمشاركة في بطولة غرب آسيا الودية، والتي ستقام في السعودية.

ويشارك منتخب مصر في بطولة غرب آسيا مع كل من العراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية.

واستقر ميكالى الكشف عن إعلان قائمة الفراعنة يوم 8 مارس القادم، قبل السفر إلى السعودية يوم 16 من نفس الشهر.

يستعد منتخب مصر الأولمبي، بقيادة ميكالي، لخوض منافسات بطولة دورة الألعاب الأولمبية "الأولمبياد" بباريس 2024.

وكان منتخب مصر قد نجح في اقتناص بطاقة التأهل للأولمبياد بحصده الميدالية الفضية في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.