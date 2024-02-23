 إصابة 5 أشخاص في حادثي انقلاب في العدوة وبني مزار بالمنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 5 أشخاص في حادثي انقلاب في العدوة وبني مزار بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 23 فبراير 2024 - 6:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 6:03 ص

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 سيدات، إثر وقوع حادثي انقلاب توك توك، وتروسيكل، بالعدوة وبني مزار في المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب توك توك أمام مدخل قرية الشيخ مسعود بالطريق الصحراوي الغربي، مركز العدوة.


وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من: رمضان خلف منير، وحميدة جمعة شحاتة ومني محمد أحمد، مقيمين مركز مغاغة، وتم نقلهم لمستشفى العدوة المركزي لتلقى العلاج اللازم، وترواحت إصابتهم مابين اشتباه كسر بالضلوع وكسر بالساعد الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفي العدوة المركزى.

فيما أصيبت، كلا من، أمل محمد شعبان، ومديحة أحمد، إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الزراعى زمام بنى مزار باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفي الشيخ فضل بني مزار لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.


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