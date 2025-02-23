كشفت الفنانة سهر الصايغ، عن تفاصيل دورها في مسلسل «حكيم باشا»، الذي سيُعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل، موضحة أنها تقدم دورا جديدا عليها تمامًا، وتأمل أن يلقى قبولا من الجمهور.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت: «دور الشر، منطقة جديدة كليا بالنسبة لي، ومخيفة في نفس الوقت؛ لكن انا مطمئنة بطاقم العمل وصناع المسلسل».

وأشارت إلى المسلسل الثاني على التوالي الذي تقدمه مع الفنان مصطفى شعبان بعد مسلسل «المعلم»، مؤكدة أن هناك كيمياء فنية بينهما، قائلة: «مصطفى شعبان نجم جميل جدًا فنيًا وإنسانيًا، وليس أنانيا على الإطلاق، ويحب أن يمنح مساحات لزملائه لينوروا، وأنا سعيدة بالتعاون الثالث معه».

وأضافت أن مسلسل «حكيم باشا» صعيدي من البداية إلى النهاية، ويتخلله بعض العناصر غير الصعيدية، لافتة أن أحداثه تدور بالكامل في محافظة قنا.

وأكدت أن المسلسل مليء بالشخصيات والصراعات، مشيرة إلى أن العمل الفني يضم 30 إلى 40 نجما ويوفر المتعة للمشاهد، لا سيما عندما يكون هؤلاء النجوم من أصحاب الموهبة الكبيرة مثل الفنانين رياض الخولي، وسلوى خطاب، ودينا فؤاد، ومنذر رياحنة، وأحمد فهيم، ومجموعة كبيرة أخرى.

وأعربت سهر الصايغ، عن قلقها من ظهورها بشكل شرير في المسلسل، قائلة: «أنا بحب أنوع في الأدوار قدر المستطاع؛ لكن في النهاية الجمهور هو من سيقبل أو لا؛ لكني قلقة من ظهوري شريرة».