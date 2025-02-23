 رحلة أمريكان إيرلاينز من نيويورك إلى نيودلهي تهبط بأمان في روما بعد تحويل وجهتها بسبب مسألة أمنية - بوابة الشروق
الأحد 23 فبراير 2025 11:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رحلة أمريكان إيرلاينز من نيويورك إلى نيودلهي تهبط بأمان في روما بعد تحويل وجهتها بسبب مسألة أمنية

روما - أ ب
نشر في: الأحد 23 فبراير 2025 - 10:55 م | آخر تحديث: الأحد 23 فبراير 2025 - 10:55 م

قالت شركة "أمريكان ايرلاينز" للطيران إن طائرة تابعة لها كانت في رحلة من نيويورك إلى نيودلهي هبطت بأمان في روما عصر اليوم الأحد بعد أن تم تحويل وجهتها بسبب مسألة أمنية، والتي اتضح فيما بعد أنها "تفتقر إلى المصداقية".

وقالت "أمريكان ايرلاينز" إن الرحلة 292 "تم تفتيشها بواسطة مسؤولي إنفاذ القانون" بعد الهبوط في مطار ليوناردو دافنشي الدولي و"تم السماح لها بالإنطلاق مجددا ".

ولم توضح الشركة سبب القلق الأمني، لكنها أضافت أنه كان يتعين إجراء عملية تفتيش بموجب البروتوكول قبل أن تتمكن الرحلة من الهبوط في نيودلهي.

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