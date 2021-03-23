الإسماعيلي: النادي يمر بحالة من الاستقرار بعد التعاقد مع إيهاب جلال

يرى عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية والمشرف على الكرة في نادي الإسماعيلي، أن الأمور في النادي أصبحت مستقرة بعد التعاقد مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق.

وقال سليمان في تصريحات إذاعية: «إيهاب جلال من أبناء الإسماعيلي والطبيعي وجوده في الوقت الحالي، فهو من أحسن المدربين في مصر وطبيعي يحصل على دوره».

وأضاف: «حاليا هناك استقرار والجميع وراء ايهاب جلال، الإسماعيلي اتفق مع إيهاب جلال على 6 أشهر والتعاقد "شكلي" لأنه واحد من أبناء النادي».

وأوضح: «إدارة النادي فضلت أن يكون التعاقد مع إيهاب جلال مدته 6 أشهر في البداية للخروج أولًا من الوضع الصعب الذي يمر به النادي وبداية من الموسم القادم سيكون هناك خطة جديدة مع إيهاب جلال لعودة الفريق لسابق عهده».

وتابع: «حصول الإسماعيلي على 25 نقطة خلال الفترة المقبلة ليس بالأمر الصعب، الأمر لن يتعدى الفوز بـ 8 مباريات في الوقت الذي لا يزال يتبقى للفريق 18 مباراة في الدوري».

وأتم: «إيهاب جلال سيضع برنامجه الخاص ولو طلب معسكر سنوافق على الفور، فهو مدرب له سياسته الخاصة ودائما ما يعطي الثقة للاعبين ، والفريق سيخوض مباراة ودية يوم 27 من الشهر الجاري أمام أسوان».