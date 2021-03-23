رئيس الوزراء الأردني: العلاقة مع مصر نموذجية واستثنائية

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن مصر والأردن تجمعهما علاقة استثنائية على مستوى القيادتين مرورًا بالمسؤولين والوزراء والشعبين، واصفًا إياها بأنها علاقة نموذجية ونمط العلاقة المثالية.



وأضاف الخصاونة، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن أعمال اللجنة العليا المشتركة تمخضت عن توقيع مجموع من الاتفاقيات حول الموارد المائية وتبادل الخبرات في الإسكان والاتصالات وغيرها.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء سلم رسالة شفاهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قائلًا إن الجانبين تناولا مجموعة من القضايا المشتركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.